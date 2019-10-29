Минулого тижня Селена Гомес випустила новий трек, який присвятила Джастіну Біберу (кажуть, це дуже не сподобалося Хейлі). Ну а тепер Гомес прийшла на шоу Zach Sang Show і розповіла про своє особисте життя. Співачка зізналася, що, незважаючи на коротке відновлення відносин з Джастіном в 2017 році, вона відчувала себе дуже самотньо останні два роки.



Селена поділилася, якими вона бачить свої майбутні відносини:



«Я хочу, щоб відносини були реальні, щоб вони не були схожі на якусь залежність. Я думаю, коли ти стаєш старшим, ти знаходиш людину, яка дійсно тобі підходить, з якою ви на одній хвилі», - сказала співачка.



А вчора Селена виклала фото з трьома подругами в Instagram і написала:



«Я святкую нову главу у своєму житті в колі друзів. Це дуже багато значить для мене!»



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 27 Жов 2019 р. о 1:45 PDT

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