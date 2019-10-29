Погода, Новости, загрузка...
Селена Гомес відверто розповіла про свої нові стосунки
29.10.2019 07:10
Минулого тижня Селена Гомес випустила новий трек, який присвятила Джастіну Біберу (кажуть, це дуже не сподобалося Хейлі). Ну а тепер Гомес прийшла на шоу Zach Sang Show і розповіла про своє особисте життя. Співачка зізналася, що, незважаючи на коротке відновлення відносин з Джастіном в 2017 році, вона відчувала себе дуже самотньо останні два роки.

Селена поділилася, якими вона бачить свої майбутні відносини:

«Я хочу, щоб відносини були реальні, щоб вони не були схожі на якусь залежність. Я думаю, коли ти стаєш старшим, ти знаходиш людину, яка дійсно тобі підходить, з якою ви на одній хвилі», - сказала співачка.

А вчора Селена виклала фото з трьома подругами в Instagram і написала:

«Я святкую нову главу у своєму житті в колі друзів. Це дуже багато значить для мене!»

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 