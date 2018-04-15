|Президент Германии призвал не объявлять Россию врагом
|15.04.2018 12:34
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"Независимо от Путина, мы не объявлять всю Россию, страну и людей, врагами"Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженное состояние отношений между Россией и странами Запада.
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: DPA
Нынешнее "безудержное отчуждения" между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного "основу для доверия", - заявил Штайнмайер в интервью Bild am Sonntag, сообщает DW.
В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: "Независимо от Путина, мы не объявлять всю Россию, страну и людей, врагами". Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования "апокалиптических настроений" в отношениях с РФ.
Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем "прямого диалога". В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений".
Отметим, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер часто делали заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии военному объекту близко города Хомс в ответ на информацию о применении президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, осуждающей ракетный удар по Сирии и требует прекратить агрессию в отношении арабской страны.
Представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что те страны, которые голосовали против резолюции РФ по Сирии, отныне не являются союзниками сирийских властей.