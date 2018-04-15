"Независимо от Путина, мы не объявлять всю Россию, страну и людей, врагами"

Нынешнее "безудержное отчуждения" между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного "основу для доверия", - заявил Штайнмайер в интервью Bild am Sonntag, сообщает DW.

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: "Независимо от Путина, мы не объявлять всю Россию, страну и людей, врагами". Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования "апокалиптических настроений" в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем "прямого диалога". В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений".

Отметим, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер часто делали заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии военному объекту близко города Хомс в ответ на информацию о применении президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, осуждающей ракетный удар по Сирии и требует прекратить агрессию в отношении арабской страны.

Представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что те страны, которые голосовали против резолюции РФ по Сирии, отныне не являются союзниками сирийских властей.