Министра иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о том, что лаборатория в Шпице якобы идентифицировала химическое вещество как BZ, которое состояло на вооружении стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок», информирует svodka.net.

Об этом говорится в Twitter лаборатории в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что лаборатория в Шпице идентифицировала вещество как BZ, которое состояло на вооружении стран НАТО.

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