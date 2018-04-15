В селе Рубань, Винницкой области, полицейский случайно выстрелил в своего коллегу во время демонстрации детям приемов самообороны, сообщает со ссылкой на "".

По информации издания, случай произошел в школе. Два сотрудника полиции показывали детям приемы самообороны. За тем, как отбиться от преступника с ножом, наблюдали 40 школьников и педагоги.

"Он лег на землю, чтобы защищаться и выстрелил. Выстрелил тот, что лежал", – рассказывает школьница Лилия Логоша.

Тот, кто изображал нападавшего,упал рядом. Стрелок сразу крикнул педагогам, чтобы вывели из класса детей. Пуля попала полицейскому в живот. Выяснилось, что его напарник перепутал табельное оружие с макетом.

"Понятно, что здесь не было умысла. Это по неосторожности произошел выстрел. Два работника роты особого назначения проводили занятия с детьми", – прокомментировала пресс-секретарь управления нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Оба сотрудника имели большой опыт работы, также утверждают в полиции. Раненый от комментариев отказался.Сообщается, что после этого случая в школе от профилактических бесед со спасателями и полицейскими не откажутся, но не будут впускать в классы с оружием. Спецназовца, который выстрелил в напарника, отстранили от службы на время расследования.















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