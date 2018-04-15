|Катя Осадча поділилася рідкісним селфі з Юрієм Горбуновим (ФОТО)
|15.04.2018 12:45
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Спільних світлин подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова у мережі практично немає, хіба що із заходів, де зірки спільно працюють ведучими, тож не дивно, що кожне фото, на якому пара позує разом, викликає у шанувальників таке захоплення.
Напередодні Осадча поділилась у своєму Інстаграмі селфі, на якому позує з Юрієм на сцені "Голосу країни". Катя посміхається у камеру і позує зовсім макіяжу.
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