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В апреле в Украине появятся новые деньги
15.04.2018 12:53
В апреле в Украине появятся новые деньги

Первые монеты номиналом 2 гривни появятся в обороте 27 апреля. Об этом сообщил Владимир Решинский, директор Монетного двора НБУ.

Одновременно будут выпущены новые образцы монеты номиналом 1 гривня. 5- и 10-гривневые монеты появятся позже, в 2019 году, информирует svodka.net.

Всего в НБУ планируют отчеканить 145 млн 1-гривневых и 140 млн 2-гривневых монет. «Перед нами не стоит задача изъять все бумажные банкноты и заменить монетами. Они будут вводиться по мере износа бумажных банкнот», – пояснил Решинский.

Вводя в оборот новые монеты, в НБУ планируют сэкономить 1 млрд гривен за счет того, что монеты могут прослужить около 20 лет, тогда как срок годности бумажных банкнот малых номиналов составляет 1-3 года.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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