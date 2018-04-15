Курдов в сирийском Африне, взятом Турцией, предали как США, так и Россия, заявила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: То, что произошло в Африне – это набег нового издания ИГИЛа, на этот раз под крылом Турции Фото: Дарья Воронцова / Facebook "Турки взяли курдский Африн. Операция эта в связи с повальным мировым увлечением оруэлловщиной была названа "Оливковая ветвь". Эрдоган публично объявил, что целью операции является восстановление этнического исконного баланса в регионе, то есть, в переводе – чистка его этническая от проклятых курдов", – заявила Латынина.По ее словам, "Африн находится на территории Сирии – вот с какого боку там Турция?" "То, что сделал Эрдоган – это набег на территорию суверенной страны. Это нарушение границы. Да, пусть эта территория в хаосе, но ни по чьему приглашению…" – продолжила публицист.Она заявила, что президента России Владимира Путина пригласил в Сирию руководитель этой страны Башар Асад."Может быть, он с рогами и копытами, но он все-таки там формально по каким-то вторичным, номинальным признакам является президентом страны под названием Сирия. Эрдогана точно никто не территорию Сирии не приглашал. А это агрессия на территории чужого государства. Через что шла эта агрессия? Отчасти через турецкую армию и бомбежки, кстати, те же самые — мирного населения, а чаще – через террористов, через Джабхат-ан-Нусру, которая играет в Турции совершенно ту же роль, что наш Моторола на Донбассе: это такие неуправляемые исламистские бандиты, которые режут и грабят, что было целью уничтожения курдов… Вот на наших глазах Турция отхватила кусок чужого государства, совершенно как Россия в Донбассе использует террористов, и все молчат и делают вид… О’кей, ребята! Примите против Турции завтра те же санкции, что вы приняли против России в Донбассе", – продолжила Латынина.Публицист добавила, что курды"вынесли на себе тяжесть борьбы с ИГИЛ", а то, что произошло в Африне – это "вторжение нового издания ИГИЛа, на этот раз под крылом Турции"."Простите, но неужели Эрдоган, с точки зрения мира, тогда лучше Путина? Ничего, что эти прекрасные люди глумятся над трупами, выкладывают видео в интернет, где они мертвым курдским бойчихам отрезают груди, пинают, вообще, ведут себя как настоящие мужчины? А ничего, что когда беженцы из Африна побежали в сторону Турции, они просто стреляли, чтобы они бежали назад, и потом их можно было вырезать… Итак, я с одной стороны, про то, что произошло в Думе, и что применение химического оружия вызывало такую резкую реакцию Запада, и, с другой стороны, о том, что абсолютный беспредел, учиненный турками с помощью исламских террористов в Африне, оказался абсолютно безнаказанным и незамеченным", – сказала российский публицист.Латытина добавила, что в Африне погибло не менее 500 гражданских лиц."Это были реально гражданские лица. Это были езиды, курды, это были христиане. Их убили исламские террористы реально в ходе этнических чисток и резни, их убили в ходе вторжения иностранного государства – привет нашим донбасским "моторолам" – через прокси-прокладку, потому что те люди, которые еще недавно сражались на стороне ИГИЛа, теперь вот перековались и сражались на стороне Турции в какой-нибудь Джабхат-ан-Нусре… Но простите, у меня вопрос, какого хрена, если Америка такая крутая и бдит над несправедливостями, если Запад такой крутой, то почему так волнует Запад то, что происходит в Восточной Гуте и не волнует то, что произошло в Африне? Я уже повторяла: я являюсь сторонником создания курдского государства на территории части Сирии, Турции и Ирака. Наряду с Израилем это государство может стать единственным светским государством в регионе, которое все более погружается в религиозное средневековье", – сказала Латынина. По ее мнению, "курдов в Африне предали все: их предали американцы, и не стали их защищать; их предала Россия: мы ушли и Африна, якобы договорившись с Эрдоганом об этой части Турции"."Это, собственно, практически прямым текстом было сказано во время поездки Путина в Турцию. Собственно, именно поэтому, когда Эрдоган пытался взять Африн, это сама ЧВК Вагнера начала наступление на Дейр-эз-Зор, где сидела другая часть курдов. Это было явно скоординированное наступление… И у меня вопрос: ну хорошо, под Дейр-эз-Зором погибло 200 русских – почему не дал отпор Эрдогану по Африном? Еще раз повторяю: это просто подлость, и, к сожалению, это пример того, что в современном мире масс-медиа, действительно, легко манипулируемы", – считает публицист.Турецкие военные 24 марта заявили, что полностью взяли под контроль сирийский регион Африн в рамках операции "Оливковая ветвь". 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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