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Курдов в сирийском Африне, взятом Турцией, предали как США, так и
Россия, заявила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: То,
что произошло в Африне – это набег нового издания ИГИЛа,
на этот раз под крылом Турции Фото: Дарья Воронцова / Facebook
"Турки взяли курдский Африн. Операция эта в связи
с повальным мировым увлечением оруэлловщиной была названа
"Оливковая ветвь". Эрдоган публично объявил, что целью операции
является восстановление этнического исконного баланса
в регионе, то есть, в переводе – чистка его
этническая от проклятых курдов", – заявила Латынина.По ее
словам, "Африн находится на территории Сирии –
вот с какого боку там Турция?" "То, что сделал
Эрдоган – это набег на территорию суверенной страны. Это
нарушение границы. Да, пусть эта территория в хаосе,
но ни по чьему приглашению…" – продолжила
публицист.Она заявила, что президента России Владимира Путина
пригласил в Сирию руководитель этой страны Башар Асад."Может быть,
он с рогами и копытами, но он все-таки там
формально по каким-то вторичным, номинальным признакам
является президентом страны под названием Сирия. Эрдогана точно
никто не территорию Сирии не приглашал. А это
агрессия на территории чужого государства. Через что шла эта
агрессия? Отчасти через турецкую армию и бомбежки, кстати,
те же самые — мирного населения, а чаще – через
террористов, через Джабхат-ан-Нусру, которая играет в Турции
совершенно ту же роль, что наш Моторола на Донбассе: это
такие неуправляемые исламистские бандиты, которые режут
и грабят, что было целью уничтожения курдов… Вот на наших
глазах Турция отхватила кусок чужого государства, совершенно как
Россия в Донбассе использует террористов, и все молчат
и делают вид… О’кей, ребята! Примите против Турции завтра
те же санкции, что вы приняли против России
в Донбассе", – продолжила Латынина.Публицист добавила,
что курды"вынесли на себе тяжесть борьбы с ИГИЛ", а то,
что произошло в Африне – это "вторжение нового издания
ИГИЛа, на этот раз под крылом Турции"."Простите,
но неужели Эрдоган, с точки зрения мира, тогда лучше
Путина? Ничего, что эти прекрасные люди глумятся над трупами,
выкладывают видео в интернет, где они мертвым курдским
бойчихам отрезают груди, пинают, вообще, ведут себя как настоящие
мужчины? А ничего, что когда беженцы из Африна побежали
в сторону Турции, они просто стреляли, чтобы они бежали назад,
и потом их можно было вырезать… Итак, я с одной
стороны, про то, что произошло в Думе, и что применение
химического оружия вызывало такую резкую реакцию Запада, и,
с другой стороны, о том, что абсолютный беспредел,
учиненный турками с помощью исламских террористов
в Африне, оказался абсолютно безнаказанным
и незамеченным", – сказала российский публицист.Латытина
добавила, что в Африне погибло не менее 500 гражданских
лиц."Это были реально гражданские лица. Это были езиды, курды, это
были христиане. Их убили исламские террористы реально
в ходе этнических чисток и резни, их убили
в ходе вторжения иностранного государства – привет нашим
донбасским "моторолам" – через прокси-прокладку, потому что
те люди, которые еще недавно сражались на стороне ИГИЛа,
теперь вот перековались и сражались на стороне
Турции в какой-нибудь Джабхат-ан-Нусре… Но простите,
у меня вопрос, какого хрена, если Америка такая крутая
и бдит над несправедливостями, если Запад такой крутой,
то почему так волнует Запад то, что происходит
в Восточной Гуте и не волнует то, что произошло
в Африне? Я уже повторяла: я являюсь сторонником
создания курдского государства на территории части Сирии,
Турции и Ирака. Наряду с Израилем это государство может
стать единственным светским государством в регионе, которое
все более погружается в религиозное средневековье", –
сказала Латынина. По ее мнению, "курдов в Африне предали
все: их предали американцы, и не стали их защищать;
их предала Россия: мы ушли и Африна,
якобы договорившись с Эрдоганом об этой части
Турции"."Это, собственно, практически прямым текстом было сказано
во время поездки Путина в Турцию. Собственно,
именно поэтому, когда Эрдоган пытался взять Африн, это сама
ЧВК Вагнера начала наступление на Дейр-эз-Зор, где сидела
другая часть курдов. Это было явно скоординированное наступление…
И у меня вопрос: ну хорошо, под Дейр-эз-Зором погибло 200
русских – почему не дал отпор Эрдогану по Африном?
Еще раз повторяю: это просто подлость, и, к сожалению, это
пример того, что в современном мире масс-медиа, действительно,
легко манипулируемы", – считает публицист.Турецкие военные 24
марта заявили, что полностью взяли под контроль сирийский регион
Африн в рамках операции "Оливковая ветвь". 23 января министр
обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции
против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от
международных усилий, направленных на уничтожение террористической
группировки "Исламское государство".Курды, численность которых
на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на
территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение
только ХХ века они пытались обрести национальную
независимость. Турецкие власти считают создание курдского
государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в
Турции внесена в список террористических организаций.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.
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