На сайте электронных петиций городского совета Запорожья было опубликовано предложение об оборудовании на территории города "Специализированного пляжа для собак", который ходят создать немного ниже по течению от Главного городского пляжа. Соответствующая заявка размещена на сайте.

Так, проблема с купанием собак в реке стала острой прошлым летом, так как не все жители радуются тому, что рядом с ними купаются животные, в частности, псы.

В соответствии с решением горсовета, были утверждены "Правила благоустройства территории города Запорожье". В идет речь о том, что собакам запрещено появляться в общественных местах без намордников и поводков. Пляж - общественное место, но в жару животным тоже хочется охладиться, следовательно один из горожан создал соответствующую петицию.

"Инициатива создания "Специализированного пляжа для собак", направлена на то, чтобы запорожцы и гости города, которые хотят посещать Центральный городской пляж со своими питомцами, не мешали остальным отдыхающим, которые не всегда спокойно относятся к подобному соседству. И хотя "собака друг человека", но очень часто хозяева собак сталкиваются с общественным неприятием, нахождения собак на пляже, выражающем себя в крайне резкой форме. А также сталкиваются с агрессивным отношением к себе и своему питомцу при попытке посещения общественного пляжа", - объясняет ее автор Виталий Бесчасный.

Стоит отметить, что для рассмотрения этой петиции в городском совете, за нее должны проголосовать более 750 человек.

Как сообщал svodka.net ранее, на официальном интернет-представительстве главы Украины Петра Порошенко была зарегистрирована петиция, в которой требуется переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

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