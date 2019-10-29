Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не убрали оружие из Золотого, а переместили на расстояние менее, чем 1 км, за пределы "красной зоны". Об этом Билецкий сказал в интервью " Украинской правде ".

"Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", чтобы не нарушать и так антиконституционные требования. "Красная зона" распространяется на Золотое-4, только Золотых 5", - отметил Билецкий.

По его словам, на данный момент в Золотом остались порядка 40 добровольцев. Все они являются ветеранами из разных организаций и дежурят по ротации.

Ранее лидер "Национального корпуса" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать в Золотом тысячи ветеранов ООС, в случае, если их "выкинут" оттуда.

27 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

Напомним, во время посещения Золотого Зеленский вступил в спор с людьми в военной форме по поводу необходимости разведения войск и прекращения огня. Зеленский призвал бойцов вывезти из поселка свое оружие.

Позже пресс-центр штаба ООС сообщил , что люди в военной форме, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом, не являются представителями любых силовых ведомств или Вооруженных сил Украины и находятся в районе проведения операции Объединенных сил нелегально.

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