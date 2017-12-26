Коллекторная система столицы плохо справляется с таянием снега и сильными дождями,передает со ссылкой на .

Чтобы Подол и Оболонь не затопило, систему сточных вод надо исправлять, утверждают источники в коммунальных службах , сообщает trembita.info.

"В выпало много снега, повысилась температура, он тает и многие районы под угрозой затопления. Киевляне видят огромные лужи на месте некоторых канализационных стоков, потому воде некуда стекать. Все коллекторы и ливневые сети ведут в подземные реки, Клов, Почайну, Лыбидь, уже переполнены нечистотами", - рассказывает источник.

По словам коммунальщиков, должное расчистка малых рек увеличило бы их пропускную способность, и это дало бы возможность уменьшить негативное влияние таяния снега.

Малые реки надо расчищать к естественной глубине, уверены коммунальщики. В этом направлении сообщалось о работах по расчистке от наносов компанией "СОБІ" устья киевской реки Лыбидь, где дно сильно загрязнено приносящих отложениями от коллектора.

Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупредила о подъеме уровней воды в реках, их выход из берегов в связи с осадками и снеготаянием и возможном наводнении в западных областях Украины.

Также киевские дигеры считают, что подземные коллекторные системы находятся в плохом состоянии и требуют ремонта.

Киевский речной вокзал разрушается из-за строительных работ на Почтовой площади. Об этом заявляет руководство Киевпорта, которому принадлежит здание. Они написали президенту Петру Порошенко, Кабинету министров и Службе безопасности письмо, в котором просят прекратить работы и убрать территорию вокруг вокзала.

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