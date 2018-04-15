Украинский военный пропал без вести 8 апреля на линии разграничения сторон на Донбассе во время выполнения боевых задач, сообщили в штабе антитеррористической операции. На Донбассе погиб украинский военный Фото: EPA (архив) Отмечается, что военный пропал без вести 8 апреля на линии разграничения сторон во время выполнения боевых задач.Тело погибшего направили на процедуру опознания. После проведения судмедэкспертизы его похоронят. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1922878177722979 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки донбассе апреля его военный антитеррористической Теги: война в украине