Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет. Ответ ПВО Сирии на ракетный удар был неэффективным.

Американский телеканал CNN опубликовал у себя на сайте спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым в целом было выпущено 29 ракет.

Кроме того, еще один объект был уничтожен близко от сирийской столицы Дамаска – Центр разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых – Томагавки.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет.

Маккензи отметил, что ответ ПВО Сирии на ракетный удар был неэффективным.

«Почти все из более чем 40 ракет – о которых нам известно – запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии», – заявил он.

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