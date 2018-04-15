|Исчез во время боевого Задание 8 апреля: боевики передали тело погибшего военнослужащего
|15.04.2018 13:06
|
Тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизыВ воскресенье, 15 апреля, боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных сил, который исчез вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.
Фото: gettyimages.com
Тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
После проведения этих мероприятий, а также оформление соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения.
Напомним, за прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрелы украинских опорных пунктов - 3 военных получили ранения.
Поделитесь статьей с друзьями