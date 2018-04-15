Исчез во время боевого Задание 8 апреля: боевики передали тело погибшего военнослужащего Тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы В воскресенье, 15 апреля, боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных сил, который исчез вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон. Фото: gettyimages.com Тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. После проведения этих мероприятий, а также оформление соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения. Напомним, за прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрелы украинских опорных пунктов - 3 военных получили ранения. Украинские разведчики исчезли во время выполнения задания

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