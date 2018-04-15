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Исчез во время боевого Задание 8 апреля: боевики передали тело погибшего военнослужащего
15.04.2018 13:06
Исчез во время боевого Задание 8 апреля: боевики передали тело погибшего военнослужащего
Тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы
В воскресенье, 15 апреля, боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных сил, который исчез вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.
Исчез во время боевого Задание 8 апреля: боевики передали тело погибшего военнослужащего Фото: gettyimages.com

Тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

После проведения этих мероприятий, а также оформление соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрелы украинских опорных пунктов - 3 военных получили ранения.

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