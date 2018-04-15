Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность нынешним состоянием отношений между РФ и странами Запада. В то же время он уверен, что действия президента РФ Владимира Путина не должны сказаться на отношении к россиянам и России в целом. Штайнмайер призвал искать дипломатические пути выхода из ситуации с отношениями РФ и Запада Фото: EPA Штайнмайер отметил, что случай в Солсбери вызывает беспокойство, но вместе с тем, выразил обеспокоенность нынешним состоянием отношений между РФ и странами Запада. По его словам, у сторон почти не осталось "оснований для доверия".Политик призвал искать дипломатические пути выхода из сложившейся ситуации.Штайнмайер уверен, что России нужно указывать на последствия ее действий, и ЕС это, в частности, сделал введением санкций за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе. Но в то же время, по его словам, нужно прибегать к прямому диалогу с РФ.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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