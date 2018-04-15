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Штайнмайер заявил, что несмотря на Путина, не нужно объявлять врагами всю Россию и россиян
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15.04.2018 13:11
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность
нынешним состоянием отношений между РФ и странами Запада. В то же
время он уверен, что действия президента РФ Владимира Путина не
должны сказаться на отношении к россиянам и России в целом.
Штайнмайер призвал искать дипломатические пути выхода из ситуации с
отношениями РФ и Запада Фото: EPA Штайнмайер отметил, что случай в
Солсбери вызывает беспокойство, но вместе с тем, выразил
обеспокоенность нынешним состоянием отношений между РФ и странами
Запада. По его словам, у сторон почти не осталось "оснований для
доверия".Политик призвал искать дипломатические пути выхода из
сложившейся ситуации.Штайнмайер уверен, что России нужно указывать
на последствия ее действий, и ЕС это, в частности, сделал введением
санкций за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе. Но в то же время,
по его словам, нужно прибегать к прямому диалогу с РФ.66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.
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