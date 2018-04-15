На сегодняшний день многие люди привыкли верить себе и "сарафанному радио", а теперь еще и интернету больше, чем профессиональным медикам, пишет со ссылкой на .

В связи с этим численность различных заболеваний без остановки растет и к врачу больные обращаются уже тогда, когда нет сил терпеть боль или какие-то другие неприятные симптомы.

Как известно, сейчас в современном обществе витает множество различных мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить, несмотря на то, что медики и ученые то и дело, что опровергают их.

Читайте самые распространенные мифы о здоровье:

На ободке унитаза размножаются бактерии. Да, но под ногтями, на не вымытых руках и деньгах их гораздо больше.

Свежие овощи, фрукты и ягоды полезнее замороженных. На самом деле и в тех и в других содержатся одинаковые полезные вещества и витамины в равном количестве.

При ожирении обмен веществ замедляется. Неправда, у большинства тучных людей как раз все хорошо с обменом веществ, а вот у худых, наоборот, есть проблемы с пищеварением и запоры.

Хороший шампунь и маска могут восстановить посеченные на концах волосы. Ничего, кроме стрижки, не избавит вас от посеченных кончиков.

При простуде нужно пить антибиотики. Вирусное заболевание, то есть простуду, невозможно вылечить антибиотиками, так как их главное действие заключается в борьбе с бактериями, а не вирусами.

Если вы сомневаетесь в чем-то относительно своего здоровья и самочувствия, лучше посетите терапевта. Выясните, что на самом деле с вами не так или так. Ведь раньше вы все надумали, прислушиваясь к "советчикам", которые не имеют никакого отношения к официальной медицине.

Напомним, что мировая медицина не стоит на месте, однако это не мешает некоторым врачам продолжать ставить диагнозы, которых не существует в мировой практике. Так, синдром хронической усталости - диагноз, который ставят практически каждому работающему украинцу. Чаще только его слышат те, кто приходит с жалобами на частые головные боли, бессонницу, ухудшение память, слабость, апатию и т.д.

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