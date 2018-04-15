Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара. Причина отставки — постановление верховного суда страны.

Президент Словении Борут Пахор объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня, сообщает словенский портал Delo, информирует svodka.net.

«Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это вероятно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство «, — заявил он.

Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантной будет кампания и какие аргументы будут использовать политические партии.

Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара. Причина отставки — постановление верховного суда Словении, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер — Дивача.

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