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Из Украины выдворили грузинского "вора в законе" с прозвищем Ираклий Хуту – СБУ
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15.04.2018 13:19
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Правоохранители задержали грузинского "вора в законе" по прозвищу
Ираклий Хуту в Одессе с украинскими документами на имя другого
человека, которые он использовал для въезда в Украину. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Из Украины выдворили
"вора в законе" Фото: ssu.gov.ua "Злоумышленник незаконно прибыл в
Украину, используя фиктивные документы. Один из лидеров сухумского
воровского клана Ираклий Хуту является одним из сорока самых
влиятельных "воров в законе", действующих на территории
постсоветского пространства. По информации спецслужбы, "вор в
законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных
кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного
бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и
похищения элитных автомобилей", – говорится в
сообщении.Отмечается, что правоохранители задержали мужчину с
украинскими документами на имя другого человека, которые он
использовал для въезда в Украину."Злоумышленник был принудительно
выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда.
Изъятый паспорт гражданина Украины по решениею Государственной
миграционной службы был аннулирован", – сообщили в СБУ.В
Министерстве внутренних дел настаивают на принятии
закона для противодействия криминальным авторитетам. В
настоящее время законодательство Украины предусматривает только
принудительную депортацию из страны таких лиц. В мае 2016 года
Верховная Рада отклонила законопроект, который
устанавливает уголовную ответственность для "воров в законе".
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