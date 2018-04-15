|Полицейский подстрелил коллегу на открытом уроке в школе на Винничине
|15.04.2018 13:22
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34-летнему лейтенанту полиции пуля попала в животВ сельской школе в Винницкой области (село Рубань) капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у 40 учеников. Это произошло в классе, где правоохранители рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны.
Фото: 24tv.ua
"Один из полицейских был нападающим, а другой для детям, как защититься от ножа. Последний повалил коллегу на пол и через мгновение раздался выстрел. Дети сидели в нескольких метрах. Гильза пролетела в двух метрах от них. Учителя и дети сразу и не поняли, что выстрел был настоящий ", - говорится в сюжете ТСН.
Пуля попала в живот 34-летнему лейтенанту полиции. Его прооперировали. Угрозы его жизни нет.
Капитана полиции, который выстрелил в коллегу, уже отстранили от службы.
"Выстрел сделано из боевого оружия по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием, который был при нем, так как работник полиции получил эти образцы оружия для сопровождения в школе", - сообщила Анна Олейник, пресс-секретарь Нацполиции в Винницкой области.
Сейчас в полиции проводят служебную проверку. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.
Детей после увиденного и пережитого не отпустили из школы - они вынуждены были досидеть до конца уроков, отмечается в сюжете.
Ранее, в общеобразовательной школе Виннице один из учеников распылил газ раздражающего действия, в результате чего один ученик попал в больницу, еще пятерым оказали помощь на месте.