34-летнему лейтенанту полиции пуля попала в живот

"Один из полицейских был нападающим, а другой для детям, как защититься от ножа. Последний повалил коллегу на пол и через мгновение раздался выстрел. Дети сидели в нескольких метрах. Гильза пролетела в двух метрах от них. Учителя и дети сразу и не поняли, что выстрел был настоящий ", - говорится в сюжете ТСН.

Пуля попала в живот 34-летнему лейтенанту полиции. Его прооперировали. Угрозы его жизни нет.

Капитана полиции, который выстрелил в коллегу, уже отстранили от службы.

"Выстрел сделано из боевого оружия по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием, который был при нем, так как работник полиции получил эти образцы оружия для сопровождения в школе", - сообщила Анна Олейник, пресс-секретарь Нацполиции в Винницкой области.

Сейчас в полиции проводят служебную проверку. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Детей после увиденного и пережитого не отпустили из школы - они вынуждены были досидеть до конца уроков, отмечается в сюжете.

Ранее, в общеобразовательной школе Виннице один из учеников распылил газ раздражающего действия, в результате чего один ученик попал в больницу, еще пятерым оказали помощь на месте.