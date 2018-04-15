Украинские активисты в очередной раз повеселили жителей неподконтрольных территорий Донбасса, запустив в небо флаг Украины. Видео удивительного процесса опубликовал, передает

60 квадратных метров "украинской гордости" улетело в небо на воздушных шариках желтого и голубого цвета со стороны Светлодарска в Донецкой области в сторону Донецка.

В сюжете отмечается, что появление украинского прапора было встречено выстрелами с территории ДНР.

"Люди стояли и плакали, когда увидели флаг. Они плакали на той стороне, потому что верят, что мы вернемся и поможем. Мне друзья звонят и просят ускорить освобождение", - рассказал военнослужащий с позывным "Дед".

Также военнослужащие передали на территорию ДНР воздушную бандероль с желто-голубыми лентами и открытками. На них написано: "Не бойтесь - вы уже свободны".

Отметим, сегодня утром украинские силовики открыли огонь по окраинам подконтрольной Донецкой народной республике Горловке, выпустив при этом 30 мин, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром зафиксированы обстрелы со стороны по трем направлениям: Курдюмовка (под контролем — ред.) — Зайцево (под контролем ДНР — ред.) — выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, Новолуганское (под контролем — ред.) — Доломитное (под контролем ДНР — ред.) — выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.















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