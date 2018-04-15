На территории Харьковской области покупатель из-за конфликтной ситуации с продавцом магазина убил его, применив стеклянную бутылку. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

“14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов Основянского района совершено набег на женщину”, - отметили в полиции.

Уточняется, что в одном из магазинов случился конфликт между продавцом и мужчиной, во время которого покупатель нанес женщине несколько ударов стеклянной бутылкой. После этого преступник взял из кассы 600 гривен и скрылся с места инцидента.

Потерпевшая в возрасте 55 лет была госпитализирована в тяжелом состоянии, но из-за кровопотери врачам не удалось спасти ее жизнь. Во время розыскных мероприятий правоохранителям удалось поймать 42-летнего преступника.

По данному факту открыты уголовные производства, согласно пунктам 6 и 13 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) УКУ. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Киевской области молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил женщину в возрасте 83 года , объяснив поступок тем, что она ведьма. Войдя в дом, парень сразу ударил женщину по лицу, после чего нанес два удара по туловищу.

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