В Министерстве образования и науки Украины презентовали новые мебель и оборудование для школ. Соответствующий видеоролик разместил на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - написал В.Гройсман.

Он отметил, что все оборудование - яркое и технологическое, а обучение тесно переплетено с игрой.

"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!" - отметил премьер.

Как сообщал правительство направило на начальную школу почти 1,4 млрд грн. Почти 1 млрд пойдет на оснащение начальной школы, и 385 млн - на повышение квалификации учителей.

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