В сети активно высмеивают предложение заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, который заявил, что россияне могут отказаться от зарубежных лекарств, а лечиться боярышником или корой дуба, передает со ссылкой на .

Напомним, так российский депутат отреагировал на слова политика Бориса Надеждина при обсуждении законопроекта об ответных санкциях против .

Толстой призвал Надеждина, страдающего от гипертонии, «сплевывать» зарубежные лекарства. «А Вы сплевывайте (лекарства из западных стран), кору дуба заваривайте … Я вам говорю, боярышник, а эти (западные лекарства) сплевывайте», — сказал Толстой.

В свою очередь, Надеждин сказал, что ответные санкции навредят не американскому бизнесу, а «десяткам миллионов» россиян.

Пользователи социальных сетей высмеивают нелепое предложение Толстого:

«Валежник еще начнем собирать и заживем»;

«Сплевывать надо на этого ведущего, он забыл уточнить. Днище не знает границ, кто то же там руководит залом? Ведущий: «А вы сплевывайте (человек говорит про лекарства от давления) и тут аплодисменты в зале. Уж сказал бы прямо тогда: а вы сдохните»;

«Наше быдло все стерпит»;

«Толстой – одна из самых мерзких тварей. В грядущем «Нюрнберге» он заслужил виселицу»;

«Толстой не понимает, что завтра он свалится с тяжелой болезнью и ему пропишут боярышник. Но он выкрутится будет лечится в независимом западе».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира