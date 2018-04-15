10 раненных в Мали миротворцев ООН, по предварительным данным,
французские солдаты, а погибший – американец. Террористы напали на
базу миротворцев ООН в Мали Фото: EPA (архив) Террористы под видом
миротворцев США выпустили по базе десятки ракет и взорвали две
бомбы в автомобилях. 10 раненых миротворцев, по
предварительным данным, французские солдаты, а погибший –
американец.На территории Мали с 2013 года по решению Совета
Безопасности ООН находится около 12 тыс. "голубых
касок". Они должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы
основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога
между властями и северными территориями страны, где действуют
исламистские группировки.В 2017 году миротворцы несколько
раз несли потери из-за нападений боевиков.
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