10 раненных в Мали миротворцев ООН, по предварительным данным, французские солдаты, а погибший – американец. Террористы напали на базу миротворцев ООН в Мали Фото: EPA (архив) Террористы под видом миротворцев США выпустили по базе десятки ракет и взорвали две бомбы в автомобилях. 10 раненых миротворцев, по предварительным данным, французские солдаты, а погибший – американец.На территории Мали с 2013 года по решению Совета Безопасности ООН находится около 12 тыс. "голубых касок". Они должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.В 2017 году миротворцы несколько раз несли потери из-за нападений боевиков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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