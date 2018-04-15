Спасатели достали из пруда в селе Водяное Кировоградской тело юноши 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает

"14 апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пруду с.Водяное Новоукраинского района обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Спасатели достали утопленника из водоема. Им оказался житель с.Водяное 2000 года рождения.

Обстоятельства смерти юноши устанавливаются.

Как сообщал в Киеве все еще ищут тело мужчины, который несколько дней назад перевернулся с лодки на Днепре.

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