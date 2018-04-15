|Адвокат поджег себя в знак протеста против климатических изменений
|15.04.2018 13:41
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Американский адвокат перед смертью сказал, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и много кто умирает преждевременно.
Известный американский адвокат, 60-летний Дэвид Бакл погиб после того, как поджег себя в парке Нью-Йорка в знак протеста против изменения климата. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС, информирует svodka.net.
Останки Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине. В его предсмертной записке, найденной близко, речь шла о том, что он убивает себя, вылив на себя ископаемое топливо как символ того, «что вред от человеческой деятельности делает с Землей».
Он отметил, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и много кто умирает преждевременно. Бакл был известен также как правозащитник, что работал от имени ЛГБТ-сообщества, а также вместе с несколькими группами по защите окружающей среды.
Его предсмертная записка была также отправлена по имейлу нескольким организациям к суициду. «Моя преждевременная смерть от топлива показывает, как мы поступаем с собой», — написал адвокат.
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Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья готовит иски в Европейский суд за плохое качество воздуха в ряде стран Европейского Союза.