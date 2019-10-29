Действующая Генеральная прокуратура не расскажет украинцам правду об убийствах на Майдане. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины, адвокат Елена Лукаш в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE.

"При нынешнем положении дел и с действующими руководителями прокуратуры не будет никаких расследований дел Майдана. Следствие будет курировать Виктор Чумак. Этот гражданин усердный майдановец. Скажите, может ли Чумак выйти в конце расследования на Чумака? А Касько (адвокат экс-генпрокурора Юрия Луценко – ред.) может выйти на Луценко?" - отметила Лукаш.

По ее мнению, Генеральную прокуратуру сейчас возглавляют люди нежелающие и неспособные рассказать украинцам правду о трагедии, которая случилась и с протестующими, и с правоохранителями.

"В Украине до сих пор действует так называемый закон об амнистии Майдана. Он запрещает расследовать убийства правоохранителей. Более того, он требовал уничтожить все подобные уголовные дела и улики. Пока есть этот закон, мы будем знать только фрагменты того, что случилось с протестующими, а ведь картину надо выяснять полную", - объяснила адвокат.

Лукаш подчеркнула, что для расследования дел Майдана надо уволить все руководство Генеральной прокуратуры, отменить вышеуказанный закон и найти профессиональных людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы донести украинцам правду.

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