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Генпрокуратура не способна сказать праву про события на Майдане в 2014 году. Лукаш
29.10.2019 08:10

Действующая Генеральная прокуратура не расскажет украинцам правду об убийствах на Майдане. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины, адвокат Елена Лукаш в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE.

Генпрокуратура не способна сказать праву про события на Майдане в 2014 году. Лукаш

"При нынешнем положении дел и с действующими руководителями прокуратуры не будет никаких расследований дел Майдана.

 

Следствие будет курировать Виктор Чумак. Этот гражданин усердный майдановец.

 

Скажите, может ли Чумак выйти в конце расследования на Чумака?

 

А Касько (адвокат экс-генпрокурора Юрия Луценко – ред.) может выйти на Луценко?" - отметила Лукаш.

По ее мнению, Генеральную прокуратуру сейчас возглавляют люди нежелающие и неспособные рассказать украинцам правду о трагедии, которая случилась и с протестующими, и с правоохранителями.

"В Украине до сих пор действует так называемый закон об амнистии Майдана.

 

Он запрещает расследовать убийства правоохранителей.

 

Более того, он требовал уничтожить все подобные уголовные дела и улики.

 

Пока есть этот закон, мы будем знать только фрагменты того, что случилось с протестующими, а ведь картину надо выяснять полную", - объяснила адвокат.

Лукаш подчеркнула, что для расследования дел Майдана надо уволить все руководство Генеральной прокуратуры, отменить вышеуказанный закон и найти профессиональных людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы донести украинцам правду.  

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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