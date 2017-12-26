Опубликовано видео, на котором директор донецкого лицея говорит о бандитских формированиях на Донбассе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Видео послужило началом травли Штейна Скриншот: dnr-online.ru В разговоре директор пытается донести до лицеистов, что на оккупированной территории Донбасса действуют бандитские формирования, главари которых даже на официальные мероприятия ходят с вооруженной охраной.Также Штейн доказывает, что Вооруженные силы Украины придерживаются Минских договоренностей.Однако ученики не соглашаются с его аргументами в пользу украинской власти и военных.ВИДЕО Видео: Елена Субботина / YouTube Видео уже вызвало шквал критики сепаратистов в адрес педагога и послужило началом его травли, пишет "Остров".Григорий Штейн основал лицей "Коллеж" в 1990 году. Он – автор большого количества научных и методических трудов. Лицеисты на протяжении многих лет занимали призовые места на всеукраинских и международных олимпиадах.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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