Опубликовано видео, на котором директор донецкого лицея говорит о
бандитских формированиях на Донбассе. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке | Видео послужило началом травли
Штейна Скриншот: dnr-online.ru В разговоре директор пытается
донести до лицеистов, что на оккупированной территории Донбасса
действуют бандитские формирования, главари которых даже на
официальные мероприятия ходят с вооруженной охраной.Также Штейн
доказывает, что Вооруженные силы Украины придерживаются Минских
договоренностей.Однако ученики не соглашаются с его аргументами в
пользу украинской власти и военных.ВИДЕОВидео: Елена Субботина / YouTube Видео
уже вызвало шквал критики сепаратистов в адрес педагога и послужило
началом его травли, пишет "Остров".Григорий Штейн основал лицей
"Коллеж" в 1990 году. Он – автор большого количества научных и
методических трудов. Лицеисты на протяжении многих лет занимали
призовые места на всеукраинских и международных
олимпиадах.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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