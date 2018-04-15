После отдыха в аннексированном Крыму дети президента Сирии Башара Асада стали лучше понимать Россию, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. По словам Асада, дети рассказали ему о строительстве моста в Крыму Фото: ЕРА По его словам, об этом Асад рассказал во время встречи с российской делегацией.Сирийский руководитель сообщил, что его "дети в прошлом году отдыхали в "Артеке" и после этого "стали лучше понимать Россию". По словам Асада, дети на днях рассказали ему, что "скоро будет завершено строительство Крымского моста".Саблин заявил, что эта встреча "стала еще одним подтверждением, что западные СМИ все время лгут о Сирии", так как сообщалось, что Асад с семьей "якобы уехал в Иран, бросив свою страну".Депутат Госдумы добавил, что сирийский руководитель "на месте, работает", рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Россией.Делегация российских депутатов во главе с Саблиным прибыла в сирийский Дамаск 13 апреля. До этого российские парламентарии посетили Хомс и Пальмиру.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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