Дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка уже в который раз покорила публику и пользователей сети стильным нарядом, фото в котором девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Иванку в США считают примером женственности. Она успевает заниматься общественной деятельностью, исполнять обязанности многодетной матери, а также быть заботливой женой. В социальных сетях Трамп делится не только семейными снимками, а и фотографиями из деловых встреч.

Недавно Иванка посетила Саммит Америк в Перу. На встречу с политиками девушка облачилась в весеннее синее платье с желтыми нарциссами от Altuzarra, стоимость которого 1700 долларов, дополнив образ классическими туфлями-лодочками.

Уже по завершению насыщенного первого дня Саммита дочь президента посетила официальный прием в Уака Пуджана, куда надела вечернее атласное красное платье с расширенной к низу юбкой.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, 29 марта, Дональд Трамп вместе со своими дочерями - Иванкой и Тиффани, прибыл на территорию Ричфолда для официальной встречи по теме модернизации национальной инфраструктуры. Однако выступление американского лидера привлекло внимание присутствующих не так, как модный наряд его дочери Иванки . Ее фотографии в образе обнародовали все местные СМИ.

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