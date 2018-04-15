В российском Екатеринбурге погиб журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, бывшим одним из тех, кто рассказал о гибели наемников ЧВК "Вагнера" под Дейр-эз-Зором в Сирии, передает со ссылкой на "".

По информации издания, 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу, однако умер от полученных повреждений.

Главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. "Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

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