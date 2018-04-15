|
Если президент Сирии Башар Асад и Россия выступают на стороне зла,
то Запад – на стороне "идиотизма, вранья и позорного
предательства", заявила российский публицист Юлия Латынина.
Латынина: Если вы мне хотите сказать, что Асад и Россия –
на стороне зла, а Запад – на стороне добра,
то, к сожалению, картина гораздо сложнее Фото: Leonid
Latynin / Facebook "Получается, когда в Восточной
Гуте сирийский режим произвел химическую атаку, и погибло
много гражданских – о’кей, хорошо, это преступление,
извиняющим моментом режима является, что все-таки эта
нападение была направлена против исламских террористов, и эти
люди были или их заложниками или их родственниками", –
сказала Латынина.При этом она добавила, что, "когда Африн турки
руками террористов сносили с лица земли, реакции
не было"."Если вы мне хотите сказать, что Асад
и Россия – на стороне зла, а Запад –
на стороне добра, то, к сожалению, картина гораздо
сложнее и запутаннее, потому что, я бы сказала так, что
Асад и Россия на стороне зла, а Запад –
на стороне идиотизма, вранья и позорного предательства
собственных союзников курдов", – продолжила российский
публицист.По ее словам, курды в Сирии боролись против ИГИЛ, а
президент Турции Реджеп Эрдоган, захватив сирийский Африн, вторгся
на территорию суверенного государства."И я уже не говорю
том, что Турция в этой истории вообще с ИГИЛом играет
очень странную роль, потому что я напоминаю, что все
игиловские боевики просочились на территорию Сирии через
территорию Турции, никакими другими способами они туда
не попадали. Почему-то их никто не останавливал.
Теперь эти уцелевшие боевики сражаются не против курдов под
предводительством Эрдогана, и никто ничего не говорит.
"Родичи" Эрдогана покупали у ИГИЛа нефть, что давало ему
средства, и так далее", – добавила Латынина.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Турецкие военные 24 марта заявили, что полностью взяли под
контроль сирийский регион Африн в рамках операции "Оливковая
ветвь", направленной против курдских
формирований. Курды, численность которых на сегодняшний
день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции,
Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века
они пытались обрести национальную независимость. Турецкие
власти считают создание курдского государства или автономии
недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список
террористических организаций.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира