Если президент Сирии Башар Асад и Россия выступают на стороне зла, то Запад – на стороне "идиотизма, вранья и позорного предательства", заявила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Если вы мне хотите сказать, что Асад и Россия – на стороне зла, а Запад – на стороне добра, то, к сожалению, картина гораздо сложнее Фото: Leonid Latynin / Facebook "Получается, когда в Восточной Гуте сирийский режим произвел химическую атаку, и погибло много гражданских – о’кей, хорошо, это преступление, извиняющим моментом режима является, что все-таки эта нападение была направлена против исламских террористов, и эти люди были или их заложниками или их родственниками", – сказала Латынина.При этом она добавила, что, "когда Африн турки руками террористов сносили с лица земли, реакции не было"."Если вы мне хотите сказать, что Асад и Россия – на стороне зла, а Запад – на стороне добра, то, к сожалению, картина гораздо сложнее и запутаннее, потому что, я бы сказала так, что Асад и Россия на стороне зла, а Запад – на стороне идиотизма, вранья и позорного предательства собственных союзников курдов", – продолжила российский публицист.По ее словам, курды в Сирии боролись против ИГИЛ, а президент Турции Реджеп Эрдоган, захватив сирийский Африн, вторгся на территорию суверенного государства."И я уже не говорю том, что Турция в этой истории вообще с ИГИЛом играет очень странную роль, потому что я напоминаю, что все игиловские боевики просочились на территорию Сирии через территорию Турции, никакими другими способами они туда не попадали. Почему-то их никто не останавливал. Теперь эти уцелевшие боевики сражаются не против курдов под предводительством Эрдогана, и никто ничего не говорит. "Родичи" Эрдогана покупали у ИГИЛа нефть, что давало ему средства, и так далее", – добавила Латынина.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Турецкие военные 24 марта заявили, что полностью взяли под контроль сирийский регион Африн в рамках операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских формирований. Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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