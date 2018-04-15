Основаниями для досрочных выборов была отставка премьер-министра страны Церар

"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это вероятно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство ", - отметил Пахор, сообщает словенский портал Delo.

Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантным будет кампания и какие аргументы использовать политические партии.

Отмечается, основаниями для досрочных выборов была отставка премьер-министра страны Церар. Причина отставки - постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобряет строительство железной дороги Копер - Дивача. При этом за два месяца в Словении должны были состояться очередные парламентские выборы.

В такой ситуации партии никак не могли договориться о дате выборов, предлагая проводить выборы в определенное время. Соответствующие консультации завершились только на этой неделе.

Напомним, 53-летний Пахор по итогам первого тура получил 47% голосов избирателей. 39-летний комедийный актер и дважды избран мэром города Камник Марьян Шарец тогда набрал 27% голосов.

Пахор в прошлом долгое время был лидером социал-демократов. Он возглавлял словенское правительство с 2008 по 2012 г. - в годы тяжелейшей финансового кризиса за последние десятилетия. Во время предвыборной борьбы Пахор заявил, что его главная задача - объединить людей. Его критиковали, в частности, за попытку избегать обсуждения острых тем. В рамках кампании он в течение 25 дней прошел более 700 км словенскими городами и селами для встреч с избирателями. Пахора также знают как "короля Instagram", поскольку он очень активно использует эту соцсеть.

Право голоса в стране с населением около 2 млн жителей имеют 1700000 избирателей.