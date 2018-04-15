В районе Светлодарской дуги, в зоне АТО, боевики попытались занять новую позицию однако понесли потери и были отброшены.

Об этом на своей странице сообщает волонтер Юрий Мысягин, передает .

По его информации, сепаратисты собрались организовать новую позицию в районе высоты 308, с которой потом могли вести обстрелы украинских войск.

"Не сложилось. У наших наблюдателей, от глаз которых не могло укрыться такое желание противника, сразу пропала украинская дружелюбность и они передали "Третьей силе" координаты замеченного сепарского "КАМАЗа" и человек 15 стоявших возле него строителей "русского мира" на Донбассе", – пишет волонтер.

По информации Мысягина, не хватило 15 метров, чтобы накрыть группу боевиков полностью. Однако, потери у них все равно были: двое погибших и трое раненых, а также полностью изрешеченный осколками грузовик.















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