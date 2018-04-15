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Путин – Лиге арабских государств: Рассчитываю, что после разгрома ИГИЛ в Сирии и Ираке мы вместе сможем способствовать урегулированию
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15.04.2018 14:23
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо
последовательно продолжать борьбу с террористическими группировками
при неукоснительном уважении суверенитета арабских государств.
Путин: Уверен, что дальнейшее наращивание партнерских связей между
Россией и ЛАГ отвечает нашим общим интересам Фото: kremlin.ru
"Ваша встреча проходит на фоне очень непростой ситуации
в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Вооруженные
конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене продолжают
уносить человеческие жизни, сопровождаются резким ухудшением
социально-экономической обстановки. Эти вызовы требуют
от международного сообщества скоординированных коллективных
усилий и, бесспорно, повышают востребованность таких многосторонних
структур, как Лига арабских государств", – заявил Путин.По его
словам, "Россия готова всячески развивать взаимодействие с ЛАГ
в целях обеспечения региональной безопасности"."Рассчитываю,
что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил
ИГИЛ в Сирии и Ираке, мы вместе сможем помогать
активизации процессов политического урегулирования
и постконфликтного восстановления в этих странах, решению
насущных гуманитарных задач. В то же время следует
последовательно продолжать борьбу с террористическими
группировками при неукоснительном уважении суверенитета
и территориальной целостности арабских государств", –
добавил президент России.Он также выразил мнение, что долгосрочная
нормализация обстановки на Ближнем Востоке "невозможна без
фундаментального решения палестинской проблемы"."Российская позиция
остается неизменной: все вопросы, касающиеся статуса палестинских
территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть
урегулированы в рамках прямых палестино-израильских
переговоров на общепризнанной международно-правовой основе,
включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности
и Генеральной Ассамблеи ООН, а также одобренную ЛАГ
Арабскую мирную инициативу. Уверен, что дальнейшее наращивание
партнерских связей между Россией и ЛАГ отвечает нашим общим
интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности
на планете", – добавил Путин.15 апреля в Саудовской
Аравии проходит саммит ЛАГ, во встрече принимают лидеры 21 из 22
стран.В октябре 2017 года минобороны РФ заявило, что от террористов
ИГИЛ освобождено 92% территории Сирии. В декабре премьер
Ирака объявил об окончании войны с ИГИЛ.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.
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