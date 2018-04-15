Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо последовательно продолжать борьбу с террористическими группировками при неукоснительном уважении суверенитета арабских государств. Путин: Уверен, что дальнейшее наращивание партнерских связей между Россией и ЛАГ отвечает нашим общим интересам Фото: kremlin.ru "Ваша встреча проходит на фоне очень непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене продолжают уносить человеческие жизни, сопровождаются резким ухудшением социально-экономической обстановки. Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, бесспорно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств", – заявил Путин.По его словам, "Россия готова всячески развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности"."Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ в Сирии и Ираке, мы вместе сможем помогать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач. В то же время следует последовательно продолжать борьбу с террористическими группировками при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности арабских государств", – добавил президент России.Он также выразил мнение, что долгосрочная нормализация обстановки на Ближнем Востоке "невозможна без фундаментального решения палестинской проблемы"."Российская позиция остается неизменной: все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также одобренную ЛАГ Арабскую мирную инициативу. Уверен, что дальнейшее наращивание партнерских связей между Россией и ЛАГ отвечает нашим общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на планете", – добавил Путин.15 апреля в Саудовской Аравии проходит саммит ЛАГ, во встрече принимают лидеры 21 из 22 стран.В октябре 2017 года минобороны РФ заявило, что от террористов ИГИЛ освобождено 92% территории Сирии. В декабре премьер Ирака объявил об окончании войны с ИГИЛ.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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