Бредлі Купер з дочкою вийшли у світ в однаковому вбранні (Фото) - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Бредлі Купер з дочкою вийшли у світ в однаковому вбранні (Фото)
29.10.2019 08:42
Після розриву з Іриною Шейк Бредлі Купер майже весь свій вільний час проводить з дочкою Леєю. Папараці помітили актора під час прогулянки з донечкою в Нью-Йорку. І вони були одягнені в одному стилі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
діти та сім\'я
культура
шоубиз и культура
час
донечкою
нью-йорку
прогулянки
актора
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->