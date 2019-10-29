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Бредлі Купер з дочкою вийшли у світ в однаковому вбранні (Фото)
29.10.2019 08:42
Після розриву з Іриною Шейк Бредлі Купер майже весь свій вільний час проводить з дочкою Леєю. Папараці помітили актора під час прогулянки з донечкою в Нью-Йорку. І вони були одягнені в одному стилі.

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