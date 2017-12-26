В Китае построят дороги с солнечными батареями, которые могут заряжать электромобили беспроводным способом. Об этом сообщает со ссылкой на Electronic.

Отмечают, что это уже второй проект под названием "Солнечный проезд" на части автострады Цзинань, который составляет 1,6 км.

Техника строительства предусматривает прозрачный бетон над слоем солнечных панелей. Отмечают, что строительство уже завершено и ожидает подключения к сети.

"Солнечная" автострада в городе Цзинань состоит из трех слоев. Верхний слой - это прозрачный бетон, который имеет аналогичные структурные свойства со стандартным асфальтом. Центральный слой - это солнечные панели, указанные как "весовые подшипники". Нижний слой - это отделение солнечных панелей от влажный земли под ними. Дорога будет довольно долговечной для проезда как большого так и среднего по размерам транспортного средства", - отмечают на сайте.

Кроме того, "солнечная" дорога сможет обеспечивать информационную поддержку транспортных средств.

Из фотографий можно понять, что солнечные батареи покрыты пленкой, чтобы защитить их от внешних раздражителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира