Первая часть письма посла США в РФ Джона Хантсмана министерству иностранных дел РФ содержит объяснения мотивации спецоперации США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии 14 апреля, а во второй – он предупреждает о новых санкциях против РФ, пишет "Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хантсман предупредил МИД РФ о новых санкциях Фото: EPA Первая часть письма содержит объяснения мотивов спецоперации США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии 14 апреля. Хантсман заявил, что власти Сирии виновны в применении химического оружия против своего населения, и международное общество обязано было предпринять шаги, чтобы остановить президента Сирии Башара Асада.Во второй части письма Хантсман уведомил МИД РФ, что США намерены ввести санкции против России "за поддержку сирийского режима".Эксперт Atlantic Council, прежний советник санкционного бюро минфина США Брайан О’Тул заявлял, что США намерены ввести новые санкции против России из-за ситуации в Сирии.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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