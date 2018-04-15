В воскресенье, 15 апреля, блогеры вместе со своими друзьями залезли на Арку Дружбы народов в Киеве. Об этом сообщает Информатор .

Они уже не в первый раз взбираются на высокие здания, а в этот раз покорили высоту 35 метров.

"Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась вдруг, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", - сказал один из участников акции.

Активисты начали подниматься на Арку Дружбы народов приблизительно в 4:00. Уже через два часа 20 человек наблюдали за красивым видом и первыми лучами солнца.

Отмечается, что блогеры не рассказали, как им удалось забраться на Арку дружбы народов.

Как сообщал svodka.net ранее, политолог Кость Бондаренко заявил, что Арка Дружбы народов в Киеве не подпадает под закон о декоммунизации , следовательно демонтировать ее нельзя.

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