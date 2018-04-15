|Рассвет на высоте 35 метров: в Киеве 20 человек залезли на Арку Дружбы народов
|15.04.2018 14:46
|
В воскресенье, 15 апреля, блогеры вместе со своими друзьями залезли на Арку Дружбы народов в Киеве. Об этом сообщает Информатор.
Они уже не в первый раз взбираются на высокие здания, а в этот раз покорили высоту 35 метров.
"Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась вдруг, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", - сказал один из участников акции.
Активисты начали подниматься на Арку Дружбы народов приблизительно в 4:00. Уже через два часа 20 человек наблюдали за красивым видом и первыми лучами солнца.
Отмечается, что блогеры не рассказали, как им удалось забраться на Арку дружбы народов.
Как сообщал svodka.net ранее, политолог Кость Бондаренко заявил, что Арка Дружбы народов в Киеве не подпадает под закон о декоммунизации, следовательно демонтировать ее нельзя.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира