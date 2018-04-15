Соединенные Штаты Америки и еще 16 стран Латинской Америки угрожают, что не признают выборы президента в Венесуэле, которые запланированы на 20 мая 2018 года. Об этом сообщает DW .

Ряд стран заявил о намерении не признавать выборы в совместном заявлении участников саммита Америк, проходившем в столице Перу Лиме.

Указано, что нельзя рассчитывать на легитимность и убедительность голосования и его результатов в условиях, которые в настоящее время фиксируются в Венесуэле.

Также вице-президент США Майкл Пенс назвал предстоящие выборы в Венесуэле "обманом". Он заверил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать вместе со своими союзниками "давление" на Каракас с целью восстановления демократии в Венесуэле.

Кроме того, в совместном заявлении подчеркнули, что руководство Венесуэлы должно предоставить гарантии прозрачного хода голосования, освободить политзаключенных, а также допустить к участию в выборах оппозиционеров, если оно рассчитывает на признание выборов участниками американского саммита.

Как сообщал svodka.net ранее, в Венесуэле были задержаны пятеро сотрудников полиции по обвинению в причастности к гибели 68 человек в результате пожара в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо.

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