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Украинец Станислав Клих заявил в письме журналисту "Новой газеты"
Павлу Каныгину, что не владеет информацией о действиях украинских
властей для его обмена или освобождения, при этом третий год подряд
получает поздравления с Новым годом от президента Украины Петра
Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Клиха
удерживают в тюрьме в российском Верхнеуральске Фото: Илья Новиков
/ Facebook "По поводу быта, во избежание проблем с цензурой, писать
не буду. У меня есть телевизор – ловит 5 каналов (НТВ, ТВЦ,
"Культура", "ОТВ-Верхнеуральск", "Матч!")… Я требую перевода
в другое учреждение ФСИН – с этой целью отказываюсь от
завтрака и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той,
что была в грозненском СИЗО, есть невозможно – она
отвратительная. Вот этот перевод как раз и не дается –
тюремщики, по-видимому, заняли здесь глухую оборону во избежание
возможных проверок из Москвы в том случае, если меня все-таки
переведут, но, скорее только, здесь будут подвергать так
называемому насильственному кормлению", – написал Клих.По его
словам, "сложнее только преодолеть боль в глазах – это от
замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного
перенапряжения, в таких условиях некоторые заключенные лишаются
зрения"."Время в тюрьме днем идет гораздо дольше, чем ночью.
Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной.
Некоторую разрядку дает чтение писем – они дают ощущение
надежды. Считаю, что заключенные должны иметь доступ к интернету,
соцсетям для защиты своих прав, обжалования приговоров,
формирования общественного мнения, в том числе доступ к т.н.
"порно", уверен, что проявлений суицида было бы намного меньше.
Понятно, что такого рода изоляция выгодна оппонентам, поскольку это
не дает возможности осужденным влиять на ситуацию с целью изменения
приговора, условий содержания", – продолжил Клих.Он добавил,
что не знает всей картины происходящего по поводу того, что делают
украинские власти для его обмена или освобождения, так как не имеет
доступа к информации, однако третий год подряд получает
поздравления с Новым годом от президента Украины Петра Порошенко и
министра иностранных дел Павла Климкина."Почти целый год с момента
задержания консулы "не знали" о моем местонахождении, и только
после прибытия в грозненский СИЗО стали меня навещать. Как я могу
быть удовлетворен их "усилиями", если я до сих пор не дома? Исходя
из этого можно делать вывод, что ситуация, управляемая определенным
"пулом" медийных олигархов и спецслужбистов с обеих сторон, которые
решают, кого выпускать, а кого держать в тюрьме", – считает
Клих.По его словам, некоторых "выпускают почти сразу же,
другие – конечно, в силу особых причин или симпатий, вынуждены
годами ждать обмена/освобождения"."Вот сейчас, благодаря моей маме
и, в значительной мере, вам, решается вопрос с Виктором Агеевым
(российский контрактник Агеев был приговорен в Украине к 10
годам лишения свободы за участие в террористической
организации. – ), надеюсь, наконец-то решен он будет
положительно, и в нашу обоюдную пользу", – написал украинец.В
мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и
Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне
в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 годам и 22,5
и лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении
говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся
против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года
назад лично убил четырех российских военных, а прежний
премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в
отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10
раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их
словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых
действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине
Клиха и Карпюка.
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