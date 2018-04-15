Украинец Станислав Клих заявил в письме журналисту "Новой газеты" Павлу Каныгину, что не владеет информацией о действиях украинских властей для его обмена или освобождения, при этом третий год подряд получает поздравления с Новым годом от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Клиха удерживают в тюрьме в российском Верхнеуральске Фото: Илья Новиков / Facebook "По поводу быта, во избежание проблем с цензурой, писать не буду. У меня есть телевизор – ловит 5 каналов (НТВ, ТВЦ, "Культура", "ОТВ-Верхнеуральск", "Матч!")… Я требую перевода в другое учреждение ФСИН – с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно – она отвратительная. Вот этот перевод как раз и не дается – тюремщики, по-видимому, заняли здесь глухую оборону во избежание возможных проверок из Москвы в том случае, если меня все-таки переведут, но, скорее только, здесь будут подвергать так называемому насильственному кормлению", – написал Клих.По его словам, "сложнее только преодолеть боль в глазах – это от замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения, в таких условиях некоторые заключенные лишаются зрения"."Время в тюрьме днем идет гораздо дольше, чем ночью. Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной. Некоторую разрядку дает чтение писем – они дают ощущение надежды. Считаю, что заключенные должны иметь доступ к интернету, соцсетям для защиты своих прав, обжалования приговоров, формирования общественного мнения, в том числе доступ к т.н. "порно", уверен, что проявлений суицида было бы намного меньше. Понятно, что такого рода изоляция выгодна оппонентам, поскольку это не дает возможности осужденным влиять на ситуацию с целью изменения приговора, условий содержания", – продолжил Клих.Он добавил, что не знает всей картины происходящего по поводу того, что делают украинские власти для его обмена или освобождения, так как не имеет доступа к информации, однако третий год подряд получает поздравления с Новым годом от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина."Почти целый год с момента задержания консулы "не знали" о моем местонахождении, и только после прибытия в грозненский СИЗО стали меня навещать. Как я могу быть удовлетворен их "усилиями", если я до сих пор не дома? Исходя из этого можно делать вывод, что ситуация, управляемая определенным "пулом" медийных олигархов и спецслужбистов с обеих сторон, которые решают, кого выпускать, а кого держать в тюрьме", – считает Клих.По его словам, некоторых "выпускают почти сразу же, другие – конечно, в силу особых причин или симпатий, вынуждены годами ждать обмена/освобождения"."Вот сейчас, благодаря моей маме и, в значительной мере, вам, решается вопрос с Виктором Агеевым (российский контрактник Агеев был приговорен в Украине к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. – ), надеюсь, наконец-то решен он будет положительно, и в нашу обоюдную пользу", – написал украинец.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 годам и 22,5 и лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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