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Гройсман показал, какой будет новая украинская школа - ВИДЕО
15.04.2018 14:56
Гройсман показал, какой будет новая украинская школа - ВИДЕО
По словам премьера, все представлено - яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой
В Министерстве образования представили современная мебель, оборудование и вообще инновационные решения для образовательного пространства. Читайте также Минобразования опровергло информацию об отмене родительских комитетов в школах.
Гройсман показал, какой будет новая украинская школа - ВИДЕО Фото: УНІАН

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, разместив соответствующий видеоролик.

По словам Гройсмана, все представлено - яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой. "Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!", - резюмировал премьер.

Напомним, Кабинет министров утвердил новые стандарты обучения учащихся начальных классов. Стандарт ориентирован в основном на получение учащимися компетенций, а не только знаний.

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