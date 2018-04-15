По словам премьера, все представлено - яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, разместив соответствующий видеоролик.

По словам Гройсмана, все представлено - яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой. "Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!", - резюмировал премьер.

Напомним, Кабинет министров утвердил новые стандарты обучения учащихся начальных классов. Стандарт ориентирован в основном на получение учащимися компетенций, а не только знаний.