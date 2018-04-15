В субботу в полицию поступила информация о том, что на территории гаражного кооператива произошло автопроисшествие, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ГАЗ", 52-летний львовянин, не поставил грузовик на тормоза, он самовольно начал движение и совершил наезд на мужчину. От полученных трав он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с отбойником погиб ребенок, четверо взрослых получили травмы.

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