Соединенные Штаты Америки предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада.

Посол США в РФ направил российской стороне соответствующее письмо, информирует svodka.net.

Как сообщает российская газета «Коммерсантъ», на днях посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в Министерство иностранных дел РФ. В письме говорится, что власти США готовят новые санкции против России.

«На этот раз просто «за поддержку» сирийского президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп не раз называл Башара Асада «животным», виновным в организации химических атак в отношении собственного населения», — сообщает газета.

В этой связи сказано, что в первой части письма «говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками».

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«По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное общество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада», — сообщает издание.

«Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На этот раз — «за поддержку сирийского режима»», — пишет газета.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связанные с производством и хранением химического оружия.

Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.

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