Беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в российском МИД. Лавров и Тиллерсон 7 декабря встречались в Вене Фото: EPA Отмечается, что переговоры состоялся "по инициативе американской стороны".Лавров и Тиллерсон обсудили "ситуацию в Украине в контексте выполнения Минских договоренностей"."Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и нормандского формата", – говорится в сообщении.Главы дипведомств также затронули ситуацию вокруг Северной Кореи и "были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН".Лавров, однако, вновь "акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений"."Подчеркнута необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу", – отметила пресс-служба МИД РФ.Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии. Анонсировалось проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога. Стороны говорили и о "стимулировании прямых переговоров между правительством Сирии и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий".Лавров и Тиллерсон договорились "активизировать разговор по актуальным проблемам в сфере стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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