Беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и
государственного секретаря США Рекса Тиллерсона состоялась по
инициативе американской стороны, сообщили в российском МИД. Лавров
и Тиллерсон 7 декабря встречались в Вене Фото: EPA Отмечается, что
переговоры состоялся "по инициативе американской стороны".Лавров и
Тиллерсон обсудили "ситуацию в Украине в контексте выполнения
Минских договоренностей"."Подтверждена важность дальнейшего
задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к
работе Контактной группы и нормандского формата", – говорится
в сообщении.Главы дипведомств также затронули ситуацию вокруг
Северной Кореи и "были едины во мнении, что ракетно-ядерные
разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности
ООН".Лавров, однако, вновь "акцентировал недопустимость
взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова
агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в
регионе военных приготовлений"."Подчеркнута необходимость
скорейшего перехода от языка санкций к переговорному
процессу", – отметила пресс-служба МИД РФ.Рассматривались
дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии. Анонсировалось
проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога.
Стороны говорили и о "стимулировании прямых переговоров между
правительством Сирии и оппозицией в Женеве без каких-либо
предварительных условий".Лавров и Тиллерсон договорились
"активизировать разговор по актуальным проблемам в сфере стра
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