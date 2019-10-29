|Президенту доложили о «провокации», организованной добровольцами в Золотом - самообстрел
|29.10.2019 08:47
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В течение понедельника, 27 октября, соперник 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом говорится в сообщении
При этом, по данным пресс-центра, стрельба шла и у Золотого-4 (за пределами участка разведения).
В тоже время в Национальном корпусе сообщают, что по позициям их сторонников, которые расположились в Золотом и мешают разведению войск, велся огонь со стороны сепаратистов из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов по месту дислокации ветеранов в Золотом.