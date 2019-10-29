В течение понедельника, 27 октября, соперник 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

При этом, по данным пресс-центра, стрельба шла и у Золотого-4 (за пределами участка разведения).

В тоже время в Национальном корпусе сообщают, что по позициям их сторонников, которые расположились в Золотом и мешают разведению войск, велся огонь со стороны сепаратистов из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов по месту дислокации ветеранов в Золотом.

"Ничего страшного не случилось, просто неподалеку был обстрел, пролетело несколько снарядов и для того, чтобы разобраться, мы отошли в укрытие. Все остаются на месте, в Золотом", - рассказали националисты.

"Наш источник с Офиса Президента сообщает, что Президенту доложили о «провокации» организованной добровольцами в Золотом (якобы «сепаратисты» обстреляли наши территории). Президент поручил экспертам разобрать звуки на видео и дать оценку." - Сообщает телеграм-канал Лигитимный.

"Президент дал поручение Главе СБУ Баканову проверить территорию возле «домика» добровольцев, а также их «контакты» в поселке и с военными.

Всех их поставили на прослушку.

Вчерашний инсайд от нашего источника в СБУ, что у добровольцев в Золотом осталось оружие подтверждается." - Говорится в сообщении.

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