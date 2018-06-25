Министерство иностранных дел Украины требует допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к украинским политзаключенным. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД направил ноту протеста России Фото: gordonua.com "Послали срочную ноту РФ по обеспечению беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенных в РФ", – написала Беца. Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л.Денісової до українських політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 червня 2018 р. Она требует допустить омбудсмена в первую очередь к голодающим украинцам и тем, которые находятся в тяжелом состоянии. В частности, речь идет об Олеге Сенцове и Владимире Балухе. В першу чергу вимагаємо від РФ доступу до тих, хто голодує і перебуває у важкому стані - до Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 червня 2018 р. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Денисова со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины года омбудсмена ноту его Теги: крымский конфликт