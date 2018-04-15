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В Ровно семилетний мальчик целый день бродил по городу, потому что его выгнал из дома дед – полиция
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15.04.2018 15:03
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14 апреля в полицию Ровно позвонила женщина, которая рассказала,
что к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и
помощи. Нацполиция отправила детей в реабилитационный центр в Ровно
Фото: national.police.ua / Instagram "Вечером 14 апреля в полицию
поступило сообщение от женщины, что в Ровно возле парка "Химик" к
ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Он
рассказал, что целый день бродит по городу, потому что дед выгнал
его из дома", – говорится в сообщении.Патрульные установили,
где живет мальчик, и поехали к нему домой."В доме полицейские
застали его пятилетнюю сестренку и нетрезвых деда и бабу. Девочка
просила забрать ее из дома из-за побоев родственников", –
сообщили в полиции.Мальчика и девочку отправили в обласной центр
социально-психологической реабилитации детей. Их мать разыскали по
месту работы и составили административные материалы за ненадлежащее
выполнение родительских обязанностей.В полиции отметили, что это
второй подобный протокол за месяц, следовательно будут поднимать
вопрос о лишении ее родительских прав.
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