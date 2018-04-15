14 апреля в полицию Ровно позвонила женщина, которая рассказала, что к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Нацполиция отправила детей в реабилитационный центр в Ровно Фото: national.police.ua / Instagram "Вечером 14 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, что в Ровно возле парка "Химик" к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Он рассказал, что целый день бродит по городу, потому что дед выгнал его из дома", – говорится в сообщении.Патрульные установили, где живет мальчик, и поехали к нему домой."В доме полицейские застали его пятилетнюю сестренку и нетрезвых деда и бабу. Девочка просила забрать ее из дома из-за побоев родственников", – сообщили в полиции.Мальчика и девочку отправили в обласной центр социально-психологической реабилитации детей. Их мать разыскали по месту работы и составили административные материалы за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.В полиции отметили, что это второй подобный протокол за месяц, следовательно будут поднимать вопрос о лишении ее родительских прав. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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