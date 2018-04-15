Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне

О старте компании BBC заявил актер Патрик Стюарт. По его словам, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года.

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситськи группы по общей целью ведению еще одного референдума. Соответственно, массовая поддержка этой идеи должна побуждать депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Переходный период до окончательного выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза продлили до 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что стоимость выхода Британии из ЕС (Brexit) будет составлять от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд евро).