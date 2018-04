Молодую пакистанскую певицу Самину Самун, выступавшую под сценическим именем Синдху, застрелили во время ее выступления на свадьбе в городе Ларкана за отказ исполнить танец.

Как сообщает , из зала последовало три выстрела из огнестрельного оружия. Ранения 24-летней исполнительницы оказались несовместимы с жизнью. Также отмечается, что погибшая певица ожидала ребенка, передает со ссылкой на .

В четверг, 12 апреля, запись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте Clipocean. На видео запечатлены последние мгновения жизни Самун, а также момент ее гибели.

Согласно источнику, убийцу артистки по имени Тарик Джатой сразу после инцидента задержала полиция.

По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и плясать вместо того, чтобы петь сидя. Девушка поднялась, но отказалась исполнить танец, после чего мужчина трижды выстрелил.

In a brutal episode, a pregnant Pakistani artist Twenty-four-year-old Samina Samoon has been shot dead during a festive ceremony in Larkana district of Sindh province as she refused to stand while singing.

کل رات لاڑکانے میں گلوکارہ کو گولی لگنے سے قتل