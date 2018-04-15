|Беременную певицу застрелились во время шоу (видео)
|15.04.2018 15:15
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Молодую пакистанскую певицу Самину Самун, выступавшую под сценическим именем Синдху, застрелили во время ее выступления на свадьбе в городе Ларкана за отказ исполнить танец.
Как сообщает , из зала последовало три выстрела из огнестрельного оружия. Ранения 24-летней исполнительницы оказались несовместимы с жизнью. Также отмечается, что погибшая певица ожидала ребенка, передает со ссылкой на .
В четверг, 12 апреля, запись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте Clipocean. На видео запечатлены последние мгновения жизни Самун, а также момент ее гибели.
Согласно источнику, убийцу артистки по имени Тарик Джатой сразу после инцидента задержала полиция.
По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и плясать вместо того, чтобы петь сидя. Девушка поднялась, но отказалась исполнить танец, после чего мужчина трижды выстрелил.