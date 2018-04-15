Из российского аэропорта Ростова тайно отправили в Сирию группу из 130 человек, которые могли быть наемниками для поддержки режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters, передает со ссылкой на .

На вопрос о цели отправки один из мужчин сказал: "Мы подписали бумаги — нам не разрешается ничего разглашать. В любой момент может прийти старший, и мы попадем в беду", после чего добавил: "И вы тоже".

По информации издания, незадокументированные рейсы из российского Ростова проводятся Cham Wings, сирийской авиалинией, которая пострадала от американских санкций в 2016 году. Cham Wings попала под санкции за то, что, вероятно, перевозила боевиков режима Асада в Сирии и помогала сирийской военной разведке транспортировать оружие и оборудование.

Обычно такие рейсы выполняют ночью, о них не сообщается в любых аэропортах или авиакомпаниях. Летают они в Дамаск и Латакию, где расположена российская военная база. По данным агентства, именно таким образом происходит ротация российских наемников из частных военных компаний в Сирии.

Сообщается, что для поддержки своей военной кампании против повстанцев, Асад и его союзники в России и Иране, а также боевики "Хезболла" нуждаются в гражданских самолетах, чтобы организовывать поставку, в том числе людей.

пытается заблокировать доступ к самолетам путем экспортных ограничений на Сирию и Иран, внося в "черные списки" авиакомпании в этих странах. Правительство также внесло в "черный список" ряд компаний за пределами Сирии, обвиняя их в том, что они выполняют роль посредников.

Среди таких компаний, в "черный список" была внесена компания Khors and Dart, которая в последние годы зарегистрировала в Украине два десятка самолетов. После этого самолеты продавали или сдавали в аренду, и в результате их эксплуатировали авиакомпании Ирана и Сирии согласно данным об отслеживании полетов.

Отмечается, что за последние семь лет Khors and Dart смогли купить или снимать 84 подержанных самолета Airbus и "Боинг" и таким образом обошли санкции. Из этих 84 самолетов, как минимум, 40 использовались в Иране, Сирии и Ираке, по данным трех веб-сайтов с отслеживанием полетов.

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